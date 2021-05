“Todos los árbitros nos vienen a cag…”: El duro informe contra Leonardo Gil tras la derrota de Colo Colo

El pasado sábado por la noche, Colo Colo cayó por 1-2 ante Palestino en el Estadio Monumental en un encuentro válido por la séptima jornada del Torneo Nacional.

La derrota no cayó nada bien en las huestes albas, todo a partir de un claro penal no sancionado a favor del equipo de Gustavo Quinteros, lo que detonó entre otras cosas, la expulsión del entrenador del “cacique”.

Pero las repercusiones no pararon este lunes. Esto luego de que la ANFP revelará el duro informe arbitral del juez Fernando Véjar, quien no solo acusó a Quinteros de mal comportamiento, si no que además a Leonardo Gil y otros funcionarios quienes se quejaron tras el encuentro.

El problema para el volante del “cacique”, es que Véjar explicitó las duras palabras que recibió de su parte: “sale del camarín de su equipo en ropa interior y sin mascarilla, de una forma desafiante y prepotente“, parte esgrimiendo el informe.

“Y comienza a gritar ‘hasta cuándo nos van a cagar, todos los árbitros nos vienen a cagar, nos tienen que respetar, somos un equipo grande‘… Tuvo que ser controlado por sus compañeros y personal de seguridad”, agrega el escrito sobre las palabras del volante que podrían generarle un fuerte castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Este es el informe / Fuente: ANFP