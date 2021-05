Esteban Paredes y llamadas para votar por alcaldes: “Admito el error y ofrezco mis disculpas a todos”

Una verdadera polémica se generó en redes sociales el pasado jueves, luego de que usuarios acusaran haber recibido llamados del actual delantero de Coquimbo Unido Esteban Paredes, quien “invitaba” a votar por candidatos a alcaldes.

Ante la incógnita sobre si el goleador había prestado su voz para estos llamados, fue el propio jugador quien en redes sociales salió al paso y pidió disculpas por el “error”, argumentando que grabó el mensaje de buena fe y sin conocer los antecedentes de los candidatos que promocionaba.

“Como habrán escuchado en las últimas horas, un mensaje con mi voz, apoyando a un candidato a alcalde, ha circulado por las redes sociales. Admito el error y ofrezco mis disculpas a todos quienes se han sentido perjudicados u ofendidos, porque no corresponde y porque jamás ha sido mi intención inmiscuirme en temas de esta índole”, señaló.

“Lo hice en una acto de buena fe, porque además no conocía los antecedentes del señor Alvear. Como todos saben y a lo largo de toda mi carrera, grabo muchos mensajes y saludos para la gente que me lo pide, pero mi error fue no darme cuenta de las consecuencias que esto podía traer. Espero que acepten mis disculpas”, afirmó Paredes.