“Yo no soy Jadue”: Carlos Encinas desmintió acusaciones de sobornos que involucran a Lautaro de Buin

Un nuevo escándalo en el fútbol chileno involucra a Lautaro de Buin, luego de que el periodista Víctor Gómez, en La Red, acusó al club de la Provincia del Maipo por arreglar partidos y coimas durante la temporada 2020, donde se coronó campeón de la Segunda División y ascendió a Primera B.

Carlos Encinas, entrenador y propietario de Lautaro de Buin, salió a desmentir las denuncias hechas por el periodista. “Es infundado, irrespetuoso, grosero y de muy mal gusto. Es una situación que la verdad no conozco. Hay periodismo de calidad y periodismo basura, esto es una basura”, afirmó el DT en conversación con Los Tenores de ADN.

“Como somos el equipo de moda en términos de cosas negativas, nos cayeron a nosotros y nos genera algo de pena, pero no es una cosa tan grave porque estamos muy tranquilos”, señaló.

En esta línea, el técnico del “Toqui” aseguró que “no hay nada, no existe nada y nunca van a encontrar algo porque las cosas las hicimos bien, logramos un bonito título. El fútbol es una connotación mediática de la cual no siempre gusta participar pero lamentablemente estamos metidos en esto”.

Encinas criticó la acusación de Gómez y mencionó que “es una denuncia poco consistente, falsa y cero criteriosa. Es una cosa espantosa. Sin ningún antecedente, papel o grabación. Se dice que un representante habría llamado a un jugador y con unos llegó a acuerdo y con otros no. No tengo conocimiento de eso”.

“Yo no vine al deporte a ganar plata, tengo mi vida hecha en términos económicos. Algunos dicen que Jadue juraba que no había hecho nada, pero yo no soy Jadue”, agregó el propietario del elenco capitalino.

Finalmente, Encinas dejó en claro que “yo tomé a Melipilla en momentos precarios y hoy está en Primera División jugando grandes partidos. Eso mismo pretendo con Lautaro. Si tuviera que acceder a arreglar cosas, me retiro, porque estoy en busca de lograr, como técnico, lo que no pude como futbolista”.