Nicolás Castillo con todo en Instagram: Le respondió a Leonardo Véliz y a Felipe Flores

La polémica burla de Nicolás Castillo contra Colo Colo por la goleada que sufrió el “Cacique” en Chillán sigue teniendo repercusiones. Esta vez, el delantero usó sus redes sociales para responder ante las palabras de Leonardo Véliz y Felipe Flores.

En el caso de Véliz, criticó a Castillo por burlarse de la dura derrota alba. Ante esto, el atacante que actúa en México arremetió en contra del exjugador. “¿Y él jugó en el extranjero? Que se dedique a la política, ahí es experto, porque habla puras we…”, señaló el ariete del América en los comentarios del Instagram de ADN.

Con respecto a los dichos de Flores, quien habló sobre el pasado del “Nico” por Colo Colo, el exdelantero de Universidad Católica le respondió a través de historias de Instagram. “A mí no me echaron, a ti sí. Yo me fui solito, por suerte. Gracias abuelo”, mencionó Castillo.

Por la misma vía, el atacante salió a explicar que “por último, cuando escribo contra un equipo no es a sus jugadores”.

Estas fueron las reacciones de Nicolás Castillo a través de sus redes sociales: