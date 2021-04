Miiko Albornoz y sus ganas de sumar más minutos en Colo Colo: “Estoy trabajando para ser titular y jugar cada partido”

Tras el ansiado triunfo contra Universidad de Chile, en Colo Colo ya dieron vuelta la página y están mentalizados en el duelo ante Ñublense de este sábado. Para aquel encuentro, uno que podría sumar más minutos es el defensa Miiko Albornoz.

“Estoy trabajando día a día para sentirme mejor y encontrar mi forma. Si me toca a mí, estaré bien preparado para hacer lo mejor posible y ganar el partido con mi equipo”, señaló el jugador sueco-chileno en dialogo con ADN Deportes.

Ante la posibilidad de ser el lateral izquierdo del “Cacique” por la suspensión de Gabriel Suazo, el zaguero mencionó que “todos quieren jugar, yo también. Estoy trabajando para ser titular y jugar cada partido lo mejor posible”.

Con respecto a su estado físico desde que llegó a los albos, Albornoz sostuvo que “he sufrido pocas lesiones en mi carrera. Tuve mala suerte aquí en Colo Colo porque me tocó lesionarme después de dos semanas, pero me recuperé bien con ayuda del equipo médico. Me siento preparado”.

Sobre sus aspiraciones en el conjunto que dirige Gustavo Quinteros, el defensor agregó que “cada uno tiene el sueño de ganar el título pero ahora estamos pensando en el próximo partido contra Ñublense. Intentaremos hacer lo mejor para ganar”.