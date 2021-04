Rafael Dudamel y el empate sin goles ante La Serena: “No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral”

Iniciando la jornada dominical de la fecha 3 del Torneo Nacional 2021, Deportes La Serena y la Universidad de Chile no pasaron del empate sin goles en el Estadio La Portada.

En un encuentro de mucha fricción y escaso fútbol por parte de ambas escuadras, “papayeros” y “azules” fueron incapaces de marcar un gol, por lo que terminaron cerrando el marcador en un 0-0.

Tras el encuentro, el entrenador de los azules, Rafael Dudamel comentó lo sucedido en La Portada y, de entrada, se negó a responder la posibilidad de dejar el CDA ante la seguidilla de malos resultados que acumula: “es difícil ser juez y parte. Creo que esa pregunta no es para mi“.

Sobre el encuentro, Dudamel se mostró nada autocrítico con el nivel de juego: “hoy el equipo me dejó sensaciones de satisfacción en el sentido que mejoramos en lo colectivo y elevamos la intensidad. Corrimos juntos, jugamos juntos, por muchos pasajes fuimos superiores al rival”, esgrimió.

“No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral, observé y corroboré el video. Luego Hermosilla, delante mío dice a un jugador de La Serena que “no supe que hice, me confundí”. A mi me dijo que lo había anulado porque aún no había autorizado el juego, algo contrario a lo que se ven en las imágenes”, complementó el venezolano respecto al polémico gol anulado a Mario Sandoval.

Al finalizar, dijo sobre lo expuesto por los azules con él como entrenador que “siempre he sido sincero, nunca he intentado poner cortinas de humo para nublar a nadie y decir cosas que no pasan en el campo. No estuve satisfecho en el primer partido y así mismo lo manifesté. Hoy me quedo con las sensaciones de que el equipo compitió”, cerró.