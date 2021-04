La sorpresiva respuesta de Bielsa tras victoria del Leeds: “Merecimos ganar, pero lo justo es que hubiera ganado el Manchester City”

Un infartante partido se jugó en el Etihad Stadium, donde el Manchester City de Pep Guardiola fue sorprendido por el Leeds United de Marcelo Bielsa, quien se llevó la victoria por 2-1.

Tras el compromiso, el “Rosarino” entregó sus impresiones respecto a la victoria obtenida como forastero, lo cual llamó la atención del mundo del fútbol.

Esto porque Bielsa señaló que merecieron ganar, pero que el City hubiera sido justo ganador. “Merecimos ganar pero lo justo es que hubiera ganado el Manchester City. Es muy difícil pero es lo que pienso. Hicimos un esfuerzo muy grande, pero es cierto que el City dominó el juego y tuvo las mejores opciones”, señaló el “Loco”.

Ahora, el Leeds United deberá prepararse para su próximo partido por la Premier League, donde tendrá un duro apretón ante el Liverpool en condición de local.

