El sentido homenaje de Unión Española a la pequeña Tamara Moya, menor fallecida en un portonazo en Huechuraba

Poco más de dos semanas han pasado desde que menor Tamara Moya (5) perdiera la vida en medio de un frustrado portonazo que protagonizaron un grupo de antisociales en la comuna de Huechuraba.

“El autor material de la muerte de mi hija está muerto, y no me cabe duda de eso. Si bien, él fue quien percutó el disparo, yo como padre considero que todas las personas que estuvieron en el lugar del suceso son igual de responsables. Es por eso que, el crimen de mi hija aún no se esclarece completamente“, comentó hace algunos días el padre de la niña, Raúl Moya en conversación con Radio ADN.

El hecho trascendió lo policial y las manifestaciones no se hicieron esperar y pasadas las semanas, en Unión Española quisieron rendirle un homenaje a la pequeña Tamara en la previa del duelo de este sábado ante Deportes Melipilla.

“El día de hoy, queremos rendir un humilde homenaje a Tamara Moya, la pequeña de 5 años de edad que perdió la vida tras sufrir un “portonazo” junto a sus padres en Huechuraba. Desde acá, mandamos todo el apoyo a su familia que de seguro apoyará como siempre a nuestro equipo“, esgrimieron en las redes sociales desde el cuadro “hispanos”.