Esteban Paredes sobre Aníbal Mosa: “No le tengo rencor, pero me sentí traicionado”

Tras su polémica salida de Colo Colo, Esteban Paredes comenzó un nuevo desafío defendiendo los colores de Coquimbo Unido en la Primera B. Incluso, debutó con un gol en la primera fecha del torneo.

En este escenario, el delantero dejó atrás los malos momentos de su última temporada con el cuadro de Macul y se reinventó con la camiseta del conjunto “Pirata”.

“Había pasado semanas muy amargas por todo lo que viví en Colo Colo. Ahora me encuentro con otros aires, quiero seguir disfrutando de lo que más me gusta. Creo que todavía le puedo dar al fútbol, por eso estoy jugando nuevamente”, confesó atacante en conversación con ESPN Radio.

Sobre su adiós al “Cacique”, el experimentado jugador señaló que “nunca me lo imaginé así. Uno espera que le digan en su cara que la renovación no estaba, que querían nuevos horizontes y uno como grande entendería y saldría de mejor forma”.

Paredes también tuvo palabras para Aníbal Mosa, uno de los más apuntados en la salida del exgoleador albo. “Me llamaron por teléfono y fue lo que más me dolió, porque con Aníbal Mosa nos llevamos muy bien. Él me llamaba tres veces por semana cuando estábamos en momentos críticos. No le tengo rencor, pero me sentí traicionado”, afirmó el actual ariete de Coquimbo.