Luciano Aued y la actualidad de la UC: “No es fácil conseguir todo lo que estamos consiguiendo, no es lo normal”

Recorridas dos fechas del Campeonato Nacional 2021, Universidad Católica ya es líder en solitario del torneo. Los “cruzados” ganaron sus primeros dos partidos de la liga y se siguen marcando como el mejor equipo del fútbol chileno.

En ello, el volante del cuadro “precordillerano” Luciano Aued, conversó con ADN Deportes y repasó lo hecho con la UC: “no es fácil conseguir todo lo que estamos consiguiendo, no es lo normal, no es lo común dentro del fútbol. Me parece que es un poco seguir la línea, la conducta, tratar de seguir y marcar una huella en el club, de seguir haciendo más grande la historia de este lindo club”, partió diciendo.

Sobre el trabajo de Gustavo Poyet, el volante dijo que: “es un técnico que viene con un recorrido y pergaminos grandes. Nos estamos conociendo y queremos sacar lo mejor de cada uno. Gustavo ha sido muy inteligente, se ha apoyado en los más experimentados del plantel para ver como nos estábamos manejando”, esgrimió.

Respecto al trabajo de divisiones inferiores en Las Condes, Aued aseveró que “los clubes tienen que estar preparados para la formación del futbolista, pero además psicológica de los muchachos, cosas que tienen que acompañar al futbolista. No es un gasto, es una inversión para el club, pero es difícil que lo entiendan”, dijo.

La UC deberá comenzar en algunas semanas más su participación en Copa Libertadores: “yo creo en los procesos, en la competencia internacional, en que si un club juega en una competencia internacional y se codea con los grandes, en algún momento tiene que salir a competir desde otro lado y está en nosotros encontrarle la vuelta“, sostuvo.

“Estamos intentando construir algo sabiendo que la prioridad es el Torneo Nacional. Se están dando los resultados por un lado, pero por el otro nos falta un poquito, creo que no es un buscar una excusa, si no explicar todo el contexto que nos toca, pese a que todavía no hemos podido encontrarle la vuelta”, cerró Luciano Aued.