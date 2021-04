Iván Morales y su presente en Colo-Colo: “Estoy mentalizado para seguir jugando de buena manera”

Marcado por algunos actos de indisciplina estaba el delantero de Colo Colo, Iván Morales, quien tras un escándalo en su departamento volvió por un tiempo a vivir en la denominada “Casa Alba” que hay en el Estadio Monumental.

Pero ahora el atacante dice que quiere dejar atrás el pasado, señalando que está totalmente enfocado en continuar siendo considerado por el técnico Gustavo Quinteros.

“Estoy mentalizado y clarísimo en lo que debo hacer para seguir jugando de buena manera. No me gusta retroceder en el tiempo. Ya aprendí lo que debo hacer“, dijo este martes el futbolista de 21 años, quien se ha convertido en el punto más destacado del Cacique en el arranque de esta nueva temporada, tras marcar tanto en la Supercopa contra la UC como y sumar un doblete en la fecha pasada en el triunfo sobre Cobresal en El Salvador.

Es más, Morales sostuvo que se siente preparado para pelear un puesto en la titularidad, pese a que Quinteros espera que los dirigentes fichen a un nuevo delantero.

“Acá la competencia es sana. La tengo con Javier (Parraguez) y Luciano (Arriagada). La he tenido todos los años que he estado en Colo Colo. Y si viene otro delantero, por mí feliz. La voy a seguir luchando para responder a la confianza del técnico. Siempre he tenido competencia, sobre todo en Colo Colo. No es un tema muy relevante para mí”, aseguró.

Ahora, los albos deberán enfocarse en su próximo desafío en el Campeonato Nacional, donde deberán medirse con O’Higgins en el Estadio Monumental.