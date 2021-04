Ennio Vivaldi y acercamiento con nuevos dueños de Azul Azul: “Hay que velar para que el nombre y símbolo del club tengan la dignidad que merecen”

El rector de la Casa de Estudios de Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, conversó con Los Tenores respecto a los nuevos dueños de Azul Azul, quienes comprarán las acciones de Carlos Heller.

Respecto a la incógnita de quiénes son los compradores, el académico señaló que “No me gustaría ser prejuicioso o dar una sensación de que hay una animadversión“, agregando que “en Azul Azul yo no puedo interferir, pero si hay un nombre, Universidad de Chile, un símbolo, la U, el chuncho, y eso si que es otra historia por que nos corresponde a nosotros. Tenemos que velar porque tenga el trato, respeto y la dignidad que merece, y en eso no tengo ninguna razón para pensar que los nuevos dueños no lo van a tener”.

Además, Vivaldi comentó que hubiera sido sano que los nuevos dueños hubieran conversado con los representantes de la Casa de Estudios. “Creo que objetivamente, uno desearía una respuesta a tres preguntas muy simples: ¿Quién está comprando? ¿Por qué? Cuál es la razón que lo motiva a comprar, y ¿Para qué? Qué planes tiene para el club”, sostuvo.

“Hubiera sido sano que quienes estaban liderando esto hubieran conversado con nuestros dos directores. No tienen por qué conversar conmigo o con una instancia formal de la Universidad, pero sí están los dos directores que representan a la casa de estudios”, afirmó.

Asimismo añadió que “nosotros entendemos que aquí hay una transacción comercial, en la cual no nos corresponde a nosotros inmiscuirnos, pero esa transacción se refiere a un club deportivo, que tiene el nombre de la universidad, tiene un emblema muy importante, y en eso sí tenemos toda la responsabilidad y voluntad de comprometernos en esa conversación”.

Finalmente, indicó que tras una entrevista con ADN, los compradores se mostraron interesados en sostener una conversación con la Universidad, asegurando que no tienen la intención de postergar el diálogo ni en mantener la incógnita sobre quiénes son.

“Los compradores no se comunicaron con los directores hasta que me preguntaron por ellos en una entrevista en ADN”, manifestó. “Pero inmediatamente después de eso ellos expresaron su interés en conversar, y yo lo dejaría hasta ahí porque lo que corresponde ahora es precisamente conversar“, detalló.

“Nosotros quisiéramos tener la conversación cuanto antes. No tenemos ningún interés en postergar la conversación, sobre todo ahora que pasó a ser noticia, ni en mantener la incógnita“, sentenció.