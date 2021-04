Daniela Zamora y su ilusión con La Roja: “Estamos super mentalizadas en ganar esos encuentros y meternos en las olimpiadas”

Un debut soñado tuvo Daniela Zamora con el Djurgardens de Suecia, luego de anotar en el empate 2-2 ante el Pitea en partido amistoso.

La futbolista nacional no ocultó su alegría y afirmó estar cómoda en su nuevo equipo. “Estoy feliz, creo que en el partido de ayer se vio un ritmo muy intenso, son muy fuertes, juegan muy bien a la pelota, así que feliz de haber llegado. Me he sentido muy cómoda“, señaló.

También se refirió al próximo desafío que tendrá con La Roja, donde se enfrentarán a su par de Camerún por el repechaje olímpico. “Sabemos que son partidos muy importantes, donde nos jugamos la clasificación, así que estamos super mentalizadas y motivadas para ganar esos encuentros y meternos en las olimpiadas“, aseguró la delantera.

Finalmente, Zamora agradeció el apoyo recibido desde el país y valoró el cariño de los hinchas de la U, manifestando que “me siguen entregando su cariño a pesar de la distancia, pero feliz. Mi corazón está allá y voy a seguir al equipo. Agradezco a todos por el apoyo que me han dado”.