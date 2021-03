Rodrigo Goldberg y opción de salir del directorio: A mí me interesa trabajar para la U, aunque tenga que lavar baños

Las últimas semanas han sido complicadas para Universidad de Chile. A nivel dirigencial, Carlos Heller anunció la venta de sus acciones de Azul Azul, en cuanto a lo deportivo, vienen de quedar fuera de Copa Libertadores a manos de San Lorenzo, y en lo sanitario, registraron 10 jugadores contagiados por Covid-19.

Sobre estas situaciones se refirió el director deportivo ejecutivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, quien en conversación con Los Tenores explicó como va el proceso de venta del paquete accionario de Heller. “El proceso de venta se está llevando a cabo. Por lo tanto, en estricto rigor, la venta todavía no se produce, y mientras eso no suceda, nosotros seguimos trabajando como cualquier otro día“, señaló.

“Los ubico, pero yo no he tenido el gusto de conocerlos. No se cual es su idea en el club, no lo conozco. Por tanto, en algún minuto iremos tener esa conversación“, agregó.

Ante los rumores de una posible salida del directorio tanto de él como de Sergio Vargas, el “Polaco” aseguró que “a mí no se me cae una perla de la corona si es que estoy o no en el directorio. A mi me interesa trabajar por la U. Y si eso significa que tengo que trabajar desde el lado más ejecutivo, deportivo o incluso lavando baños, trabajaré desde ese punto de vista. Yo quiero trabajar para la U”.

“Si bien es cierto que nos hemos equivocado, y no poco en algunas cosas, creo que en general hemos dado un paso hacia adelante en ese sentido, y las metas del proyecto se han cumplido“, puntualizó.

Por otro lado, detalló la visita de la autoridad sanitaria a las instalaciones del club. “La semana pasada tuvimos una visita de la Seremia de Salud para hacer una revisión de protocolos e instalaciones. Nos hicieron algunas sugerencias que nosotros podríamos adoptar o cosas que mejores, fue muy útil, y estamos haciendo una diligencia interna para determinar cómo se produjo esto”, sostuvo, añadiendo que la idea “no es apuntar a nadie”.

También comentó el bullado tema entre los representantes y los clubes. “Nosotros desde el primer día en que llegamos hemos establecido una relación muy profesional con los representantes. No tenemos relación con alguno en particular”, afirmó.

Finalmente, Goldberg aclaró que están viendo la posibilidad de mandar a préstamo a algunos jugadores del primer equipo, como lo son Jimmy Martínez, Brandon Cortés y Nicolás Guerra.