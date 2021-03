Santiago García y opción de llegar a Colo-Colo: Me encantaría, pero todavía no hay nada concreto

Santiago García, defensor de Unión La Calera, apareció en la órbita de Colo-Colo para reforzar la zaga ante la partida de Julio Barroso.

El jugador de 32 años cuenta con pasos por Rosario Central, Palermo y Novara en el fútbol italiano, Werder Bremen y Toluca.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el defensor no ocultó sus ganas de llegar Colo-Colo, pero que de momento no hay nada concreto. “Si es así, me encantaría. No voy a decir mentiras porque no tengo nada todavía“, señaló.

“Me había dicho mi representante que algo nuevo había, pero no lo sé la verdad. Quien no va querer llegar a Colo-Colo, un equipo grande, a todos les gustaría llegar“, afirmó el jugador.

Finalmente, García indicó que espera seguir en Chile para pelear títulos con un equipo grande, pero no le cerró la puerta a clubes extranjeros.