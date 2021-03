Jorge Valdivia le respondió a Luis Baquedano: “No es cierto que fui poco serio. Fui muy serio”

Una movida jornada ha tenido Unión Española, puesto que a pesar de tener abrochada la incorporación de Jorge Valdivia, el “Mago” no llegará a la tienda de Santa Laura.

Tras esta situación, el gerente general del club, Luis Baquedano, disparó con todo en contra del volante, asegurando que fue “muy poco serio, una falta de respeto. Que le vaya bien en otro lado”.

Sin embargo, el “Mago” no guardó silencio, y mediante sus redes sociales explicó porqué no llegó al cuadro comandado por Jorge Pellicer.

A través de su cuenta de Twitter, Valdivia le respondió a Baquedano, puntualizando que una de las cláusulas que le exigía cierta cantidad de minutos jugados fueron los detonantes para no arribar a Independencia. “Teníamos un acuerdo económico que consistía en que, por x minutos por partidos jugados, me rendiría un valor adicional a mi renta líquida mensual de 1,5 millones ofrecida por Luis Baquedano . Ese sería mi sueldo, 1 millón 500 mil pesos”, partió.

“Adicional venían el estímulo por partidos jugados (35 minutos). Hasta ahí todo bien. Pero mi pregunta fue la siguiente: sin estar yo lesionado o sin ningún inconveniente para jugar, y el entrenador, en este caso Jorge Pellicer, estimaba que yo debía o él pensaba que no debería jugar un cuarto partido seguido, y descansar o cuidarme para el siguiente partido al ya mencionado, qué pasaría con mi bonificación por partido jugado. Quiero decir, sin estar LESIONADO, cual sería la justificación para no recibir tal bonus”, prosiguió el volante.

Además agregó que “autoritariamente, se me señaló que no era problema de ellos y que no se me pagaría. Entonces yo consideré que estaban siendo injustos en este tema puntual. Donde la culpa de una lesión no sería generada, repito, por un problema físico personal. Ante esta negativa de Luis Baquedano, yo creí y sigo creyendo que lo mejor era desistir porque había una cierta desigualdad en cómo se estaba viendo el tema bonus”.

“Entonces, Luis Baquedano, no es cierto que fui poco serio, fui muy serio. Poco serio hubiera sido ir a la revisión, hacer todo el show que conlleva y después decirles que no. Solo quise que el tema lesión/bonus. Fuera específico por LESIÓN”, sentenció el jugador formado en Colo-Colo.

Adicional venían el estímulo x partidos jugados (35 minutos) hasta ahí todo bien . Pero mi pregunta fue la siguiente : sin estar yo lesionado o sin ningún inconveniente para jugar ( q lo más importante era el tema lesión) y al entrenador en este caso Jorge Pellicer, estimaba — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) March 5, 2021

En este tema puntual. Donde la culpa de una lesión no sería generada, repito, por un problema físico personal.

Ante esta negativa de Luis Baquedano, yo creí y sigo creyendo que lo mejor era desistir porque había una cierta desigualdad en cómo se estaba viendo el tema bonus. — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) March 5, 2021