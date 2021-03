Por motivos sanitarios: partido de revancha entre Liverpool y Leipzig por Champions League se volverá a jugar en Budapest

Para el próximo miércoles 10 de marzo está programado el compromiso de vuelta entre el Liverpool y el RB Leipzig por los octavos de final de la Champions League.

En primera instancia, el duelo se iba a llevar a cabo en Anfield, sin embargo, y ante las estrictas medidas sanitarias en el Reino Unido, la UEFA confirmó que este partido se volverá a disputar en el Puskás Arena de Budapest.

Recordemos que el encuentro de ida también se jugó en el recinto deportivo de Hungría, puesto que Alemania también presentaba duras restricciones sanitarias. En la ocasión, Liverpool venció por 2-0 a los “Toros Rojos”, quedando con la primera opción de meterse en la siguiente ronda.

Esta situación en el Reino Unido podría afectar incluso a las clasificatorias sudamericanas, puesto que no dejarían salir a los futbolistas seleccionados, motivo por el cual la Conmebol ya analiza mover la fecha de marzo.

🏆 The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig_EN will take place in Budapest, Hungary.

A full list of affected UEFA fixtures is available here:

— UEFA (@UEFA) March 4, 2021