Gualberto Jara y la abrupta salida de los referentes en Colo-Colo: “Hay que respetar la trayectoria”

Gualberto Jara es uno de los tres entrenadores que estuvieron al mando de Colo-Colo en uno de los peores años de su historia, el cual tuvo a los albos al borde del descenso. Los malos resultados dieron por finalizado su paso en el banco del Cacique, e incluso terminó por ser despedido de la institución.

En conversación con Esto es Yapa, programa animado por Alberto Jesús López, Héctor Garrido y David Oyarzún, el paraguayo analizó lo que fue un 2020 para el olvido en Macul.

Para comenzar, el director técnico aseguró que Gustavo Quinteros, su sucesor en el banco, asumió un equipo que venía bastante quebrado. “Le tocó también un momento muy difícil, situaciones muy complicadas, porque este tema de Colo-Colo, los problemas, no aparecieron con la pandemia, ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Problemas, disputas internas en el directorio, situaciones complejas que se iban acumulando”, confesó.

“En el directorio existen prácticamente dos frentes, hay una disputa de poder muy grande. Anteriormente, me tocó vivir el tema desde la vereda de Ruiz-Tagle, y ahora me toca vivir por el lado de Mosa. En algún momento, Tagle lo manejó de una manera, y la de Mosa fue diferente, en la forma de manejar estas situaciones. No ha sido la ideal, se cometieron errores y eso lleva a la situación actual, donde mucha gente está pidiendo su renuncia”, agregó el estratega.

Por otra parte, expresó su deseo de que el elenco popular pueda dejar atrás su negativa campaña y reponerse: “Ojalá que todo lo que se lleve de aquí en adelante sea para bien de la institución, y no para bien personal o de Blanco y Negro. Lo importante sería que Colo-Colo pueda retomar esa senda de triunfos, de alegría y de dar mucha satisfacción a la gente”.

Además, para él, esta es la instancia donde deben haber modificaciones en el club. “Después de esta etapa que ha sido la peor versión de Colo-Colo, es el momento de hacer los cambios necesarios, tanto en la dirección, en el manejo de la institución, y tratar de tomar todas las medidas necesarias para retomar el camino, dejar de lado el egoísmo o los intereses particulares y tratar de buscar lo mejor para la institución“, argumentó.

Sin embargo, no comparte la forma en que se despidió a jugadores como Esteban Paredes. “Los jugadores iban de cierta manera viendo que se acercaba ese momento de cambios. También hay que tener en cuenta y respetar la trayectoria de estos jugadores, es ahí donde de nuevo caemos en el error, en la forma, en el procedimiento de efectuar estos cambios. Paredes es un símbolo dentro del club, y otros jugadores que dieron mucho, deberían ser tratados de otra manera”, sentenció Jara.