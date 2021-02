Paupérrima campaña: Los rendimientos de los técnicos que tuvieron a Colo-Colo al borde del descenso

Colo-Colo vivió este miércoles uno de los partidos más importantes en sus 95 años de historia, y es que el Cacique se jugó su permanencia en Primera División frente a la Universidad de Concepción, para mantener su condición como único equipo chileno que jamás descendió.

Si bien el actual panorama “albo” era impensado hace un año, lo que vive el equipo no es coincidencia, pues su bajísimo rendimiento en el Torneo Nacional 2020, donde solo lograron sumar 39 puntos luego de 34 fechas, es la que lo tuvo colgando de un hilo. Entre los grandes responsables de esta situación están los entrenadores, de hecho, fueron un total de tres los técnicos que tuvo Colo-Colo en el mismo campeonato, denotando la inestable campaña.

Quién arrancó el certamen del 2020 en el Estadio Monumental fue Mario Salas. El técnico nacional arribó en 2019 al Cacique, donde no tuvo un comienzo completamente negativo a nivel local, pues fue subcampeón del torneo y clasificó a la Copa Libertadores. De hecho, a principios de 2020 tendría una revancha, tras consagrarse campeón de la Copa Chile superando a la U en la final.

Sin embargo, vendría el gran declive, y es que tras 5 fechas del campeonato AFP PlanVital 2020, Colo-Colo solo consiguió un triunfo con Salas en el banco, además de 4 duras derrotas, lo que se traduce en un lamentable 20,0% de rendimiento que fue suficiente para que no siguiera en la institución.

Luego vendría el turno de uno de la casa, pues Gualberto Jara asumiría como técnico interino del equipo. Considerando que tan solo se habían disputado 5 fechas del torneo, había un gran margen para mejorar, pero la suerte del paraguayo no fue lo que se esperaba.

El entrenador de 61 años solo consiguió mantenerse al mando del Cacique por 7 jornadas del campeonato, y nuevamente los números son muy poco alentadores: al igual que su antecesor, solo sumó una victoria, empató en tres ocasiones y sufrió 3 derrotas, y con un 28,57% fue despedido por la dirigencia, que ya asumía la crisis que atravesaba el club.

Con la salida de dos entrenadores durante la misma temporada, Colo-Colo debió definir a su tercer técnico, y apostó por alguien que conocía muy bien nuestras tierras: Gustavo Quinteros. En 2019, el argentino-boliviano había dirigido a la Universidad Católica, donde se coronó campeón del Torneo Nacional y la Supercopa Chile, por lo que su nombre apuntaba a ser la solución que necesitaba urgentemente el Cacique.

Hubo mejoras en los números y el entrenador fue capaz de evitar la desgracia. Fueron un total de 22 los partidos que dirigió en el campeonato, sumando 7 triunfos, 9 empates y 6 derrotas, acumulando la no despreciable suma de 30 puntos. Sin embargo, considerando el momento que vivía Colo-Colo, eso no era suficiente, y su 43,4% de rendimiento desde que asumió el banco albo no evitó la promoción, donde debió luchar por la permanencia.

¿Seguirá Gustavo Quinteros en la banca alba? Habrá que ver la evaluación del directorio albo.