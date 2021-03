Jeyson Rojas sorprendido tras su nominación a la Roja: “La verdad es que no me lo esperaba”

El joven valor de Colo Colo, Jeyson Rojas, valoró estar nominado al microciclo que convocó Martín Lasarte en la selección chilena, donde varios futbolistas del medio local se jugarán un puesto en la lista final para la doble fecha de las Clasificatorias.

En conversación con AS Chile, el futbolista de 19 años sostuvo que “estoy súper contento con la nominación, me pilla por sorpresa. La verdad es que no me lo esperaba. Me enteré por la publicación que salió. En la posición que me quieran poner, yo voy a estar con toda la disposición para hacer las cosas bien y dejar una buena impresión”.

En esa línea, añadió: “Tengo muchas ganas de poder dejar una buena impresión y seguir tomando confianza para ir ganándome un nombre en el fútbol. Tengo que continuar haciendo las cosas bien, mejorando y tomado más experiencia”.

Finalmente, Rojas dijo sentirse muy contento que la lista esté compuesta por 12 jugadores menores de 20 años.

“Llama la atención de que pueda surgir un recambio con los jóvenes que están presentes. Por qué no pensar en un recambio para la selección con los jugadores que están apareciendo ahora en el campeonato, como me tocó a mí, que a mi parecer están preparados”, indica.