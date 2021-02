No llegará a San Carlos de Apoquindo: Roberto Gutiérrez confirmó que no volverá a Universidad Católica

Universidad Católica se encuentra trabajando en refuerzos y en un nuevo director técnico de cara a los desafíos nacionales e internacionales que tendrán los cruzados.

Por esta razón, se comenzó a hablar de un posible retorno del “Pájaro” Roberto Gutiérrez a los pastos de San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, fue el propio jugador quien confirmó que no volverá a la escuadra universitaria.

A través de un video, el goleador entregó detalles de su acercamiento con la UC, indicando que Cristián Álvarez propuso su nombre en el directorio, lo que posteriormente fue descartado.

“Hace un tiempo tuve una conversación con Cristian Álvarez, a quien le agradezco públicamente porque es uno de los que siempre quiso que regresara. Él lo llevó al directorio para decidir un posible regreso. Cuando terminé el torneo me tomé una semana para analizar las propuestas. Si había una opción de la UC me iba inmediatamente”, señaló.

“Lo dije y lo diré: me encantaría volver. Pero Cristian me dijo hace un par de días que no estaba la posibilidad, que el directorio tomó la determinación de que no. Hubo gente que sí quería y gente que no. Los argumentos me los dio, pero no es necesario hacerlos públicos. Fue una opción que no se dio. No hubo oferta. Yo ahora tengo que tomar una determinación”, agregó el delantero.

Finalmente, Gutiérrez agradeció todas las muestras de cariño por parte de hinchas cruzados, asegurando además que se encuentra analizando las opciones para su futuro.