Martín Lasarte respaldó con todo a la “Generación Dorada”: Todavía tienen mucho para dar

Martín Lasarte asumió como nuevo entrenador de la selección chilena pensando en el desafío que significará clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 22.

En conversación con El Mercurio, el técnico uruguayo valoró el compromiso que tienen los jugadores más experimentados y aseguró que ellos serán claves en el proceso rumbo al mundial.

Al nombrar jugadores recalcó que todavía tienen bastante por seguir entregándole a la selección chilena. “Me nombras a Bravo, Isla, Medel, Aránguiz, Vidal, Sánchez, Vargas y creo que ellos y muchos jugadores de la generación dorada tienen todavía mucho para dar. No me parece que sea el momento para no contar con ellos“.

Por otro lado, aseguró que ellos serán la base para poder formar una “regeneración” en el plantel de la “Roja” con jugadores más jóvenes. “Este grupo, los jugadores que llevan más tiempo y que han conseguido cosas muy importantes para Chile, más una cantidad de jugadores jóvenes, están en condiciones de pelear la clasificación”.

El técnico charrúa ya trabaja en lo que será la próxima fecha FIFA de marzo, cuando Chile enfrente a Paraguay como local y Ecuador en condición de visitante.