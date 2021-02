Maximiliano Falcón sobre afiches en su contra: “Me dijeron que habían sido hinchas de la U”

Colo Colo es de Primera División. El elenco albo dejó todos los fantasmas atrás ante la Universidad de Concepción tras imponerse por 1-0 en el duelo por la promoción y sigue siendo el único equipo chileno que nunca ha descendido a la Primera B.

Uno de los jugadores claves en el repunte albo fue el zaguero Maximiliano Falcón. El “Peluca” había sido criticado en redes sociales por algunos hinchas debido al penal contra O’Higgins que llevó a los albos al duelo por la promoción.

Sin embargo, en conversación con Sport 890 de Uruguay, el charrúa confesó que hinchas albos se pusieron en contacto con él y le dijeron que no se preocupara. “Se comunicó gente de la barra conmigo, me dijeron que habían sido hinchas de la U o colocolinos calientes por la situación. La situación era complicada, por ese penal fuimos al partido de permanencia. Todos sabemos que el fútbol es injusto. No me cobraron un penal clarísimo contra Cobresal con el que nos salvábamos”.

Sobre el lienzo que decía “Ganen o los matamos”, el zaguero recordó el incedente con humor. “Yo siempre sentí el apoyo de los hinchas, creo que era para tocar el amor propio. Cuando lo leí en el vestuario, porque lo vimos antes de bajar, me causó gracia, pero después dije ‘fua, la pucha, me voy a morir”.

Además aseguró que tras el término del encuentro se puso a dialogar con uno de los descendidos. “Al terminar el partido saludé uno por uno a los uruguayos que les tocó bajar, es un momento jodido, a Matias Cabrera lo conozco de Nacional y estaba muy mal, además se lesionó en el partido”.