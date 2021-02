Sergio Vargas confirmó que Luis Jiménez no llegará a Universidad de Chile esta temporada

Universidad de Chile se encuentra conformando el plantel para la próxima temporada, en la que deberá jugar en Copa Libertadores y también los torneos locales.

En medio del mercado de pases, se especuló con que los azules estaban interesados en el fichaje de Luis Jiménez, mediocampista de Palestino y una de las grandes figuras de la competencia.

Sin embargo, en conversación con DirecTV, el director deportivo de los azules Sergio Vargas descartó el fichaje del jugador. “Luis Jiménez es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la U“.

Sergio Vargas: “Luis Jiménez es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la @udechile” #MásQueFútbolCL pic.twitter.com/Oki3jhLoAR — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) February 20, 2021

De todas maneras, recalcó que en los próximos días deberían sellar las incorporaciones que tienen en mente. “En pocos días debemos conseguir los fichajes que queremos, son cinco o seis jugadores que buscamos. Nuestra intención es pelear por el campeonato. Si logramos cerrar los refuerzos que queremos, iremos por el título del torneo nacional”.