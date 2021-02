Gianluca Pagliuca sobre el nivel de Alexis Sánchez: No digo que sea viejo, pero ya pasó su momento más importante

Gianluca Pagliuca, exarquero de Inter de Milán y de la selección de Italia conversó con ADN Deportes sobre el presente de los chilenos en el fútbol italiano y también tuvo tiempo de recordar su amistad con Ivan Zamorano y el duelo ante la “Roja” en el Mundial de Francia 1998.

El exarquero aprovechó de hacer un análisis de cómo ha andado Alexis Sánchez, asegurando que ya pasó su mejor versión. “Lo mejor de Alexis lo ha hecho en el Barcelona y en el Arsenal. Aquí en el Inter, es importante todavía, pero no es más aquel joven, no es más aquel muchacho. No digo que es viejo, pero seguramente el momento más importante donde se le vio en su forma máxima, lo ha pasado en el Barça y en el Arsenal. Yo recuerdo en Arsenal que fue un jugador verdaderamente fundamental. Como en Barcelona, como fue Messi o Suarez, un jugador fantástico. Y ahora aquí en el Inter, probablemente, está un poco en fase descendente, es todavía un estupendo jugador, pero no es más el mejor Sánchez”.

Por el rol en la cancha, Pagliuca asegura que el chileno debería actuar como volante ofensivo. “Para mí Alexis puede jugar también como volante de salida, pero creo que su rol, habiendo un atacante como Lukaku, es importante que haya un delantero, veloz, esbelto, en apoyo a Lukaku, Alexis se integra bien con Lukaku y con Lautaro”.

Consultado por el otro chileno en el equipo, fue más crítico con lo que ha mostrado Arturo Vidal. “Vidal fue a la Juventus un jugador fantástico. Fue al Bayer Munich y lo hizo espectacular. En Barcelona lo hizo bien y ha venido al Inter y creo que la verdad no es el mismo Vidal que vimos en la Juventus”.

Sobre sus recuerdos de haber compartido con Iván Zamorano en el Inter, valoró el sacrificio y compromiso que tenía “Bam Bam” con sus compañeros. “Zamorano es famoso como aquí puede ser Totti, Vieri, Baggio. Es un jugador muy importante, que hacía goles. Luego, un jugador muy generoso en el campo. Pero seguramente es uno de los grandes jugadores con los que jugué en mi carrera”.

Incluso tuvo tiempo para hablar de lo que fue el duelo entre Chile e Italia en el Mundial de Francia 1998. “Recuerdo muy bien ese partido en Burdeos. El salto de Salas contra Cannavaro en el gol de Chile. Luego nosotros empatamos con el gol de Baggio de penal, menos mal, porque imagÍnate, la polémica que se iba a armar. Si perdíamos cómo nos iban a criticar en Italia. Se vio muy claro que Baggio pateó la pelota contra la mano del defensor chileno. En este caso fue muy astuto e inteligente. Con las reglas de hoy, hubiera sido penal. Pero con las reglas de hace 20 años, hubiese sido muy dudoso cobrar ese penal”.