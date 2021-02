Walter Montillo en su despedida de la U: “Andar mendigando para quedarme no es mi estilo”

Walter Montillo jugó su último partido en Universidad de Chile y anunció el retiro del fútbol profesional tras haber conseguido la victoria ante Deportes Antofagasta.

El mediocampista conversó con TNT Sports y manifestó sentirse cómodo tras haber dejado a la U en primera división y clasificada a torneos internacionales. “Me quería ir en paz, dejando al equipo en tercera posición. Esto es irme con creces, de la manera que quería. Hay emociones encontradas porque la verdad me siento bien físicamente, pero es una decisión que ya tenía tomada. Ahora a tomar un tiempo con mi familia. Me voy en paz y me voy feliz, porque veré a la U en una copa. La gente dejará de sacar la calculadora”.

De todas formas, expresó su tristeza por haber tomado la decisión tan anticipada en un momento complejo a nivel mundial. “El virus me pegó fuerte, intenté estar lo más comprometido con el club. El que me enseñó a jugar a la pelota fue mi viejo. La vida sigue. Si fue prematuro o no, posiblemente que sí. Me costó mucho llegar acá, pero seguir mendigando para seguir jugando no quería hacerlo”.

El exSantos no tuvo problemas en criticar a algunas personas de la U que cuestionaron su entrega y compromiso. “La decisión está tomada, porque para que te quedes, todos deben querer que te quedes. Cuando no es así, te cansas. Yo me entregué al máximo, no me puedo reprochar nada. Pero eso de que en todo momento tienes que demostrar, no debería ser a mi edad. Andar mendigando quedarme no es mi estilo. Es una decisión tomada”.

De paso, aseguró que tuvo que lidiar con muchas críticas en sus últimos meses. “Aguanté muchas cosas, que no tenía ganas de jugar, que quería echar al técnico. Pero me voy en paz porque no le debía nada a nadie. Pasó rapidísimo y ojalá que el club haya tenido el tiempo suficiente para preparar al plantel”.