Octavio Rivero tras salir del Santos Laguna: “Me encantaría volver a Colo Colo, seré el hombre más feliz”

Mientras Colo Colo trabaja pensando en el trascendental duelo ante Deportes Iquique del próximo sábado en el Tierra de Campeones, un exjugador albo confesó sus ganas de volver al club en el corto plazo.

Octavio Rivero, delantero uruguayo que vistió los colores del popular, fue desvinculado del Santos Laguna y se encuentra buscando club para la temporada 2021, “arribó a la institución santista en el Torneo Apertura 2019, disputando un total de 32 partidos de Liga MX”, esgrimieron desde el cuadro mexicano.

En ello, Rivero conversó con ADN Deportes y adelantó que desea volver a Colo Colo “me encantaría un día volver, fue un sueño jugar ahí, lograr las cosas que logré, que la gente me quiera mucho. Ojalá que algún día pueda ser, ahí seré el hombre más feliz“, aseguró.

Sobre las opciones de recalar para la temporada 2021, Rivero aseguró que espera el llamado de ByN: “Ojalá que sí, por las ganas que tengo de volver algún día para hacer las cosas mejor de lo que hice. Espero que se pueda dar, si no será más adelante, siempre deseándoles lo mejor, los llevo en el corazón”, comentó.

La actualidad de Colo Colo

Pese a dejar el club hace varias temporada, el “charrúa” aseguró que no le ha pedido la mirada a Colo Colo tras su salida del Monumental, “veo todos los partidos. Por ahí no nací en el club, pero el tiempo que estuve y el cariño que me tienen en el club y en la hinchada, me hacen un hincha más. Es el club que más quiero, con el que me identifico y que obviamente los sigo porque soy hincha”, dijo el ariete.



Al finalizar, comentó que espera que los albos puedan zafar definitivamente del descenso: “creo que lo están haciendo muy bien, espero que puedan seguir así. Creo que se van a salvar, tienen todo para la salir de la zona del descenso, para después pelear por lo que están acostumbrados que es salir campeón y pelear por cosas importantes”, cerró Rivero.