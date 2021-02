DT del Watford llenó de elogios a Sierralta: “Me he encontrado un chico tácticamente brutal, con una salida perfecta”

No para de recibir elogios. El buen momento de Francisco Sierralta en el Watford le ha valido cientos de comentarios positivos y la confianza de su entrenador en los últimos partidos.

Xisco, técnico de las “Avispas”, llenó de elogios al defensor nacional, asegurando que actualmente está en un nivel muy alto. “Yo creo que me he encontrado un chico tácticamente brutal, con una salida perfecta“, señaló.

“Alguno pensaría que me estoy quedando corto o me estoy pasando, pero él está a un nivel muy grande. No me sorprende porque yo sí lo conocía”, afirmó el español.

Además, agregó que su rendimiento es vital para el equipo y alabó la mentalidad del futbolista chileno. “Puedo decirte que está a un nivel excelente y me gustaría que continuara así hasta final de temporada, porque creo que es vital para el equipo y para mí tener un chico que lo está haciendo tan bien”, manifestó.

“Es un jugador muy pasional, divertido, alguien que lo da todo. Pero sobre todo tienen una mentalidad muy ganadora. Yo creo que los chilenos sois unos ganadores. Quieren ser ganadores. Tienen esa pasión, el fútbol lo ven diferente“, sentenció el DT.

Recordemos que Sierralta fue escogido como el mejor jugador del mes por los hinchas del Watford, recibiendo un 84% de las preferencias.