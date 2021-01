Milad y la opción de Antonio Mohamed en “la Roja”: “No voy a afirmar o negar ningún nombre”

Antonio Mohamed, entrenador argentino es uno de los hombres que comenzó a sonar en la banca de la “Roja” tras la anticipada salida de Reinaldo Rueda.

El “Turco” se encuentra actualmente sin club tras haber conseguido una serie de títulos con el Monterrey en el fútbol azteca. De acuerdo a su palmarés (campeón de torneo continental junto a Independiente de Avellaneda), calza con el perfil que buscarían en la ANFP.

El diario La Cuarta le preguntó a Pablo Milad por dicha posibilidad, a lo que el presidente de la ANFP no quiso entregar mayores detalles. “Si usted me pregunta por Mohamed, le puedo decir que no voy a afirmar o negar ningún nombre. No estoy en condiciones de hacerlo. Esperamos dar a conocer el nombre el viernes, pero no depende de nosotros, si no de las respuestas que nos den”.

Misma situación ocurrió con el nuevo gerente de selecciones, Francis Cagigao. “No puedo hablar de Mohamed ni de algún otro nombre. Como pueden entender el proceso que llevamos a cabo es de total confidencialidad”.