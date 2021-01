La dura autocrítica de Rafael Dudamel: “Es primera vez que nos cuesta tanto encontrar el funcionamiento deseado”

Universidad de Chile sigue sin poder encontrar regularidad en el Campeonato Nacional, acumulando solo una victoria en los últimos nueve partidos, enredándose en la parte baja de la tabla ponderada.

Todos los dardos por el presente “Azul” son dirigidos al entrenador Rafael Dudamel, quien posee un negativo registro en la banca universitaria. En los 11 partidos que ha dirigido, la U solo ganó en 2, perdió 2 y empató en siete oportunidades, logrando 13 puntos de 33 posibles, lo que deja un rendimiento del 39,4%.

Por esta situación, el llanero comentó lo que ha sido su estancia en Universidad de Chile durante la conferencia de prensa, evitando referirse a una posible salida en caso de no ganar su próximo partido ante Coquimbo Unido. “Autocrítica realizamos permanentemente después de cada microciclo de trabajo que culmina después de cada partido”, partió Dudamel.

“Nosotros comenzamos queriendo darle una buena solidez, seguridad y garantía al equipo en la parte defensiva. Cuando sentimos que ya en la parte defensiva habíamos tenido un equilibrio, una fortaleza, entonces seguimos con la parte ofensiva. Pero no solo dejamos de tener solidez defensiva, sino que tampoco generamos en ataque“, señaló.

Además aseguró que “es primera vez que nos ocurre que nos cueste tanto encontrar el funcionamiento deseado y no conozco otra manera que la comunicación con los futbolistas. Está en nuestras manos, en nuestras condiciones, en nuestras capacidades. Solo queda seguir trabajando para mejorar”.

Asimismo, agregó que la única manera de revertir esta mala racha “es ganando, quedan cuatro partidos trascendentales, de suma importancia (…) Nosotros elegimos la valentía por sobre la cobardía. Elegimos la valentía para trabajar en la realidad que estamos inmersos“.

Finalmente, tuvo palabras para el desempeño de Walter Montillo y Joaquín Larrivey, afirmando que no ha podido encontrarse con la mejor versión de la “Ardilla”. “Con Montillo hemos conversado en infinidad de oportunidades, la verdad no he podido encontrarme ni acercarme a esa versión que estaba teniendo en el ciclo anterior, y en consecuencia, Larrivey ha caído en su cuota goleadora”, sentenció.