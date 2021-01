José Luis Sierra y porqué no llegó a la U: Ellos fueron a buscar otro perfil de entrenador

José Luis Sierra, entrenador de Palestino analizó la victoria que tuvo frente a Universidad Católica y aprovechó de entregar su opinión sobre el complejo presente que atraviesan algunos clubes del fútbol nacional.

En conversación con “Los Tenores”, el técnico expresó su conformidad por el juego que está mostrando el cuadro árabe. Además aprovechó de destacar el buen nivel de Luis Jiménez y Carlos Villanueva. “Yo creo que cuando tengo la posibilidad de mostrar con mi cuerpo técnico con Palestino. En muchas entrevistas dije que el haber salido a un medio exigente como Arabia Saudita, te hace reinventar muchas cosas, mejorar las ideas que uno tiene. Eso te hace buscar nuevas fórmulas. Sigo pensando lo mismo del primer día, hay que convencer a los jugadores con una idea. Desde que me fui el 2016 a ahora, ha habido un crecimiento por parte mía como entrenador”.

Sobre si pudo haber llegado a Universidad de Chile tras la salida de Hernán Caputto, el entrenador aseguró que la directiva azul tenía otra idea de técnico. “Hubo gente que me preguntó, pero algo concreto no hubo para la U. Ellos tenían un perfil de entrenador que fueron a buscar y la verdad es que yo estoy muy contento de Palestino. A mí lo que me motivó fue el cariño que me dieron para venir. eso era mucho más importante que lo económico”.

Ante los malos resultados que tienen a Colo-Colo peleando en puestos de descenso, el exjugador confesó que cree en la remontada del equipo. “Sigo pensando que Colo Colo va a salir de la situación que vive, tiene jugadores como para hacerlo. No estoy de acuerdo con muchas cosas en Blanco y Negro, sorprende dónde está el club hoy en día”.

Ante el rumor que lo vincula a Sao Paulo, Sierra aprovechó de desmarcarse y asegurar que son solo rumores. “Sería un lindo desafío, conozco el club, jugué dos años. pero me lo tomo como un rumor no más”.