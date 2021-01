José Luis Sierra aparece como candidato para asumir la banca de Sao Paulo

Palestino logró una importante victoria como visitante ante Universidad Católica, llegando al cuarto lugar de la tabla con 47 puntos, instalándose en puestos de Copa Libertadores.

Con este triunfo, los “Árabes” registraron 11 partidos sin conocer de derrotas, mientras que el entrenador José Luis Sierra se consolidó como el entrenador con mejor rendimiento que ha pasado por el Torneo Nacional 2020.

Por esta razón, su nombre ha rondado para la banca de La Roja, pero también encabeza listados en el extranjero. Esto porque desde Brasil informaron que Sao Paulo estaría detrás de los pasos del “Coto” para que asuma como entrenador.

Así lo dio a conocer el periodista brasileño Jorge Nicola, quien además detalló el listado completo de candidatos, el cual encabeza Miguel Ángel Ramírez, seguido del portugués André Vilas-Boas, Diego Aguirre y Juan Carlos Osorio.

José Luis Sierra ha tenido una buena carrera como entrenador, levantando dos títulos con Unión Española, uno con Colo-Colo y dos copas con el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Ramirez, Ceni, Tiago Nunes, Felipão, Sierra, Aguirre… quais os preferidos e quem já pode ser descartado na busca do São Paulo por um novo técnico.

No vídeo ainda falo do Inter, da multa de Sampaoli no Galo, de Lisca e de Ceni balançando no Flamengo.https://t.co/NZjonQfWv8

— Jorge Nicola (@jorgenicola) January 25, 2021