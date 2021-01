Héctor Robles por polémica de Iván Morales: “Golpes como este lo van a hacer madurar”

Iván Morales, delantero de Colo-Colo está atravesando un complejo momento fuera de las canchas, luego de haber recibido una querella por parte de sus vecinos debido a su comportamiento en el condominio donde reside.

Héctor Robles, extécnico de la selección chilena sub 20 conversó con Los Tenores y aprovechó de mandarle su apoyo al jugador. “Iván Morales es un niño bueno, pero ha tenido muchas dificultados. Vive solo, no tiene apoyo paternal. Es fácil destruir a los futbolistas jóvenes. Siento que los golpes como este lo van a hacer madurar”.

En el plano futbolístico, el “Choro” llenó de elogios al delanteros de los albos. “Iván podría jugar en cualquier posición, pero me da la impresión que va mejor por fuera. No es su virtud jugar de espalda, tampoco es de un gran juego aéreo”.

Sobre su etapa en la selección, Robles aseguró que los jugadores jóvenes no logran madurar como en otros países. “Nuestros jugadores maduran más tarde. A los 20 yo tuve que enfrentar dos sudamericanos, donde no me fue bien en los resultados, pero ve jugadores fuertes y que están creciendo. A los 19 es muy difícil enfrentar a países potentes con jugadores maduros en todos sus aspectos”.