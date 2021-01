Pablo Aránguiz tras el Superclásico en Macul: “Fuimos superiores en la mayor parte del partido”

En un deslucido partido, Colo Colo y la Universidad de Chile no se sacaron diferencias en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, encuentro que terminó empatado sin goles.

Tras el encuentro, el delantero de los azules, Pablo Aránguiz, conversó con TNT Sports: “hicimos méritos suficientes para quedarnos con los tres puntos, fuimos superiores en la mayor parte del encuentro, pero no alcanzó“, esgrimió.

“Quedamos con un sabor amargo, con gusto a poco. Pudimos habernos quedado con los tres puntos y terminar con esa maldita racha que tenemos acá“, agregó el ariete de los universitarios.

Sobre la lucha final para no bajar a la B, Aránguiz comentó que: “sabemos que estamos en la parte baja, pero no tenemos que ser mediocres y debemos pensar en la parte alta. No tenemos margen de error y debemos sí o sí sumar de tres”, sostuvo.

“Nuestras aspiraciones son clasificar a un torneo internacional. Sabemos que tenemos que sumar de tres y alcanzar la mayor cantidad de puntos”, cerró el delantero azul.