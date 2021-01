Cecilia Pérez entregó nuevos detalles de protocolo para eventos deportivos en 2021

En conversación con Macarena Miranda en el programa “Mujeres al Deporte”, la ministra Cecilia Pérez adelantó algunos planes que se tendrían para enfrentar este nuevo año considerando la crisis sanitaria.

La secretaria del Estado aseguró que el 2019 fue “muy duro” porque los deportistas tuvieron que verse frenados en entrenamientos y campeonatos, lo que significó un replanteamiento en la entrega de recursos de parte del ministerio. “Tuvimos que ayudar a los de alto rendimiento, que clasificaron a campeonatos importantes o que estaban en vías de clasificar, a que tuviesen en sus casas toda la implementación necesaria para que pudieran entrenar”, explicó.

Algunas de las medidas concretas para beneficiar a los deportistas fue entregarles permiso para salir del país a entrenar y a participar de competencias. Además, según estableció la ministra, a casi 800 deportistas se les entregó un permiso único para salir, hasta en cuarentena, a más de 20 recintos deportivos a lo largo del país. En el ámbito del deporte social, comunitario y amateur aseguró que “se motivó a que, según las fases, no se perdiera la práctica de actividad física, porque en momentos de tanta angustia y restricción de libertad ésta es muy importante para la salud mental”.

Al preguntarle sobre la Beca Proddar, oficializada hace unos meses, declaró que se encontraba sumamente feliz por el logro. “Fue una lucha de más de 15 años por los deportistas. A diferencia del fútbol profesional nuestros deportistas no tienen contrato de trabajo y le dan vida a nuestro país con su esfuerzo, mérito y tantas alegrías. No era posible entender que no pudieran tener protección a la salud, a la maternidad y finalmente tranquilidad en las cotizaciones que les permitan acceder a una pensión en dignidad” indicó Pérez. Y respecto al nuevo protocolo que sanciona la discriminación, maltrato y abuso en el ámbito del deporte señaló que “se aprobó el año pasado y las federaciones y organizaciones tienen hasta el 21 de marco para adicionarlo, sino no serán sujetos de obtener recursos públicos”.

Sobre los eventos deportivos que estaban calendarizados para este año, la titular de la cartera de deportes aseguró haberse reunido con el ministerio de Salud para eximir la cuarentena de 14 días que está establecida como regla general. “Para las competencias que estaban programadas se tendrá que ingresar con PCR de hasta 72 horas antes de entrar al país, se exceptuara la cuarentena y se mantendrá un sistema burbuja hasta que se realicen nuevo PCR para salir”, explicó Cecilia Pérez. Los eventos incluidos serían: en fútbol, Preolímpico contra Camerún y partido clasificatorio Qatar 2022; en tenis, los 3 campeonatos Challenger y el ATP 250; en hockey, el partido amistoso con India para buscar clasificación para el mundial y en rugby, el Campeonato Seven.

Por último, afirmó que para este año cuenta no sólo con los recursos que se necesitan, sino que con un aumento de presupuesto en su cartera del 6,8% para avanzar en el desarrollo y acompañamiento en el deporte.