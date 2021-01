Nicolás Vargas, capitán de Ñublense: “Se me pasó por la cabeza no volver al fútbol”

Nicolás Vargas, defensor de Ñublense fue el capitán del equipo que logró el ascenso a primera división tras una goleada ante Deportes Copiapó en Chillán.

En conversación con CDF, el exjugador de O’Higgins valoró el sacrificio del equipo. “Nunca paramos de entrenar. Lo hicimos por Zoom, cuando volvimos nos comimos unos 100 kilómetros en dos semanas. Siempre en mente estuvo ir por el título. Nos convencimos desde un principio”.

Por otro lado, agradeció la dedicación de su entrenador, Jaime García. “El profe desde que llegó nos impregnó el sacrificio, el correr y meter. Nos decía que teníamos todas las condiciones técnicas, pero nos faltaba el sacrificio. Esto es gracias al profesor. Es una gran persona, un gran entrenador, se merece esto”.

Incluso se emocionó al momento de recordar los pasajes negativos de su trayectoria durante los últimos años. “Me tocó dar la vuelta larga. Estuve un año sin jugar y por momentos se me pasó por la cabeza no volver al fútbol. Hubo un momento que un club de barrio me llamó para que fuera a jugar. Me impregnaron su amor por el fútbol. Esto es en gran parte por ellos. Les mando un beso enorme a todos los del Cóndor de Pichidegua. Ellos me hicieron creer en volver a reencantarme con el fútbol”.