Manuel Pellegrini anticipó el duelo contra Unión Deportiva Mutilvera por la Copa del Rey: “Lo peor es pensar que podemos solucionarlo fácil”

Este miércoles, el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo disputará la segunda ronda de la Copa del Rey, donde se enfrentarán a las 13:00 horas ante Unión Deportiva Mutilvera, que se encuentra en la Segunda División B de España.

En conferencia de prensa, el entrenador chileno afirmó que no hay que confiarse para este partido. “Conocemos poco al Mutilvera, viene de un par de divisiones más abajo. Pero sí conocemos la historia de la Copa, no sería la primera vez que un equipo así elimina a otro de Primera División. En todas partes hay buenos jugadores y si no entramos con la intensidad y la concentración necesarias vamos a pasar un mal rato”.

Además, el “Ingeniero” manifestó su preocupación por las condiciones que presentará el rival de turno y resaltó la importancia de seguir en carrera en este torneo. “Hay que ganar el partido, no creo que pueda dejarse hecho en los primeros minutos. Seguir en la Copa es muy importante. Rivales así son muy complicados, más aún en su cancha que es de césped sintético. Lo peor es pensar que podemos solucionarlo fácil“.

Finalmente, el DT aseguró que la nómina para este duelo será similar a la que hizo frente al Sevilla. “Mantenemos las 9 bajas para este partido, así que habrá una convocatoria parecida a la del derbi. Tendremos que ver los test, que no haya sorpresas. Solamente pueden ser 20 jugadores, daremos la mejor lista posible para no desatender un partido que es importante también para nosotros“, sentenció.