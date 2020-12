Walter Montillo mantiene su postura de retirarse: “Es una decisión tomada”

Walter Montillo, mediocampista de Universidad de Chile analizó el delicado momento que atraviesan los azules en el torneo nacional y sobre su futuro futbolístico.

El volante aseguró que pese a la complicación que tienen en la tabla de posiciones y los riesgos de descenso, mantiene su postura de retirarse a final de temporada. “Es una decisión tomada, siempre me he considerado una persona que mantuvo su palabra y ahora es el momento (…) No me quiero poner en ese escenario, no quiero que pase. Si llega a pasae, no lo sé, no lo sé. Me sentiría tan mal y me sentiría tan culpable que prefiero no pensarlo”.

Incluso aseguró que sigue sufriendo con las caídas que han tenido a lo largo del campeonato. “Cada derrota me golpea y como son mis últimos partidos, me golpean aún más. Buscar responsables en este momento no es un buen camino. Los responsables somos todos”,

El exSantos aseguró que adportas de su retiro, quiere despedirse en un buen nivel. “Me quiero ir con la tranquilidad de ayudar al equipo y mis compañeros, estamos en una situación complicada, si bien habíamos tenido y seguimos teniendo un poco de holgura en puntos, sabemos que estamos en una situación difícil, entonces lo único que quiero y espero es ponerme bien, al cien por ciento de mis posibilidades para ayudar al equipo lo que más pueda en lo que a mí me toque”.