Claudio Borghi no escondió sus deseos de dirigir a Racing: “Me gustaría charlarlo al menos”

La eliminación de Racing en Copa Libertadores a manos de Boca Juniors trajo consecuencias, y es que Sebastián Beccacece anunció el pasado sábado que tras finalizar su participación en la Copa de la Liga, dejará su puesto como entrenador de la academia.

Tras ello, existen varios candidatos para asumir el banco del elenco argentino. Dentro de los más recientes asoma el nombre de Claudio Borghi, quien no escondió su deseo de asumir este desafío.

En conversación con el programa argentino “¿Cómo te va?” de Radio Colonia, el actual comentarista del CDF se refirió al cariño que le tiene a la institución. “Soy hincha de Racing y le tengo respeto al club, estoy más ligado a Argentinos Juniors por pertenencia y porque me crié ahí. Si se da la posibilidad de Racing, me gustaría charlarlo al menos”, confesó.

Además, se refirió a su último partido dirigido en Argentina, cuando era entrenador de Boca Juniors, el cual le trae un amargo recuerdo. “Fue en un River-Boca. La pasé muy mal por cosas extrafutbolísticas. Previo al partido, un dirigente de Boca me avisó que me habían denunciado por tráfico de autopartes. Y lo peor, es que la denuncia falsa era por un auto que no existía en la Argentina y yo lo tenía en Chile”, repasó el “Bichi”.

“Mientras yo estaba dirigiendo, el superclásico, mi mujer estaba declarando por mí en la comisaría“, remató.

Por otra parte, el exentrenador de La Roja se refirió a los rumores que lo postularon como posible DT de la selección nacional de Colombia, asegurando que sí tuvo la intención. “Me interesó porque tienen un buen equipo. Tengo ganas de dirigir, si sale un proyecto interesante al que yo le pueda servir me gustaría”, afirmó.

Cabe destacar que Claudio Borghi ha dirigido un total de 3 equipos en el fútbol argentino, los cuales son Independiente de Avellaneda, Argentinos Juniors y Boca Juniors, y si bien aún no hay conversaciones formales, Racing asoma como el club que lo lleve de vuelta a un banco y a tierras trasandinas.