Juan Tagle anunció que apelarán presencialmente a las expulsiones de Toselli, Buonanotte y Holan

Juan Tagle, presidente de Cruzados anunció que discrepan con los cobros arbitrales sufridos en el duelo ante Audax Italiano y tomarán medidas al respecto.

El presidente del club aseguró que descarta de lleno alguna teoría “conspirativa” contra los cruzados, situación que expuso Luciano Aued a través de sus redes sociales. “No soy de la teoría de los complots o algo oscuro contra algún club. Son frases que se dicen en calentura, en un partido en el que el arbitraje fue muy deficiente”.

Además anunció que apelarán a las expulsiones de Diego Buonanotte, Christopher Toselli y Ariel Holan. “Nosotros vamos a concurrir al Tribunal de Disciplina, presentamos descargos por dos jugadores y el entrenador que fueron expulsados. Nos parece que la tarjeta roja fue excesiva. Los tres comparecerán hoy al tribunal”.

De paso, descartó tener conocimiento sobre algún interés de la ANFP sobre el técnico cruzado para que asuma “La Roja”. “No tenemos información y no me gusta especular sobre rumores. Nadie de la ANFP nos ha expresado que existiera un interés. Creo que no corresponde pronunciarse”.