Históricos de la “U” con todo en contra de Dudamel: “Con este técnico no se juega a nada”

Una dura derrota sufrió Universidad de Chile en su visita al Salvador, donde cayó sin excusas ante Cobresal por 2-0, no pudiendo equiparar nunca el ritmo de los “Mineros”, quienes dominaron de principio a fin.

Este resultado provocó las críticas de históricos exjugadores de la “U”, quienes cargaron con todo en contra del entrenador “Azul” Rafael Dudamel. “La U está coqueteando con el descenso en la tabla ponderada. Con este técnico no se juega a nada. Se había puesto a Caputto, un entrenador que no tenía pergaminos, y ahora se trae a un venezolano que tampoco es solución“, señaló Héctor Hoffens en conversación con El Mercurio.

“Estamos en la misma condición de Colo Colo, condenados a sufrir y obligados a mejorar para no bajar. Dudamel no muestra nada distinto a lo que se le criticaba a Caputto. Dime ¿cómo deja afuera al mejor jugador del equipo y lo hace entrar tarde? Montillo debe jugar y quizás no lo hace por el problema que tuvo y que lo llevó a no renovar“, prosiguió.

En la misma línea, Sandrino Castec indicó que no entiende al estratega venezolano y que no ve diferencias con su antecesor, Hernán Caputto. “Se suponía que este partido era ganable, más si no estaban Cañete ni Gaete en Cobresal. La U no puede guardar a Montillo, el mejor jugador del equipo“, afirmó.

“Pasaron 72 minutos para tener una sola ocasión en el arco contrario y eso grafica la importancia de Walter. La U está complicada en la tabla ponderada y uno no puede desconocer que se va a sufrir con el descenso. Uno no entiende a Dudamel, no veo variantes en su juego ni su mano. Es más de lo mismo si pensamos en lo que mostraba con Caputto”, sentenció Castec.

Universidad de Chile se encuentra en la 16a posición de la tabla ponderada con un puntaje 1,176, el cual podría seguir bajando en caso de que la “U” no salga victorioso en los próximos partidos.