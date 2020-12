Sebastián Beccacece anunció su salida de Racing Club: “Me voy con una sensación incompleta”

Sebastián Beccacece anunció que dejará de ser entrenador de Racing Club de Avellaneda en medio de una sorpresiva conferencia de prensa durante esta jornada.

El técnico que venía cuestionado tras ser eliminado en los cuartos de final de Copa Libertadores ante Boca Juniors, aseguró que esta decisión surge a raíz de la también salida de Diego Milito, manager deportivo del club, quien lo llevó a la institución.

Allí, “Becca” aseguró que le encantaría seguir, pero se va por lealtad. “Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como todos saben Diego (Milito) nos anunció que se va y voy a seguir ese mismo camino”.

Incluso recalcó que los conflictos entre directivos (es año de elecciones internas en el club trasandino) perjudicaron derechamente a quienes trabajan en la institución. “El camino se volvió adverso, propio de un año político. Quisieron instalar un montón de cosas pero nunca pudieron con este grupo. Hemos decidido con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado una vez que termine este torneo. Con todo el dolor porque teníamos un proyecto muy lindo, con ganas de estar seis meses más y proyección a tres años”.

Realizando un balance de lo que fue su paso por el club, Beccacece lamentó su salida anticipada, pues le habría encantado partir con algún título o torneo. “Me voy con una sensación incompleta. Ya estábamos pensando en seis meses más. Yo vivo todo a flor de piel. Racing es familia, pasión. No tengo dudas de que voy a mantener el vínculo con este plantel. Me gustaría haber tenido un título, pero me toca llevarme otro tipo de medallas”.

El equipo liderado por el exayudante de Jorge Sampaoli dejará su cargo cuando termine su participación en la Copa Diego Armando Maradona, donde restan solo tres partidos para concluir su ciclo.