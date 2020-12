Carlos Caszely: “Cuando los jugadores de Colo-Colo supieron que Espina había renunciado, se descomprimió el camarín”

A pesar de que Colo-Colo volvió a la victoria frente a Unión Española, continúa último en el fondo de la tabla y con la posibilidad de descender.

Carlos Caszely, quien fue el invitado de Los Tenores en la Bifería, analizó el momento del cuadro albo y confesó qué sucedió cuando el plantel supo que Marcelo Espina no seguía en el cargo de Gerente Deportivo. “Cuando los jugadores supieron que Espina había renunciado, se descomprimió el camarín, me llamaron y hubo hasta risas en el interior. Sirvió muchísimo para descomprimir”.

Además, el “Chino” explicó qué debe hacer el Cacique para no descender. “Tiene que hacer lo que decía Lucho Santíbañez, hay que poner el bus en el arco y en cualquier momento hacemos un gol al frente y ya está, no le queda otra, Colo-Colo tiene que salvarse a como dé lugar“.

Caszely afirmó que el cuadro albo se está viendo afectado por estar últimos. “Parte por lo futbolístico y sigue por lo mental, porque estar metido en el fondo de la tabla, te lleva a que existan más lesiones, pero se lesionan porque van a entrenar y jugar muy tensos, en vez de hacer un buen pase, das un mal pase y te desgarras. El lugar en que están en la tabla, no les permite desarrollar bien su juego”.

El exfutbolista también comentó el duelo que tendrá Universidad Católica ante Vélez por la Copa Sudamericana. “Yo hoy soy de Católica, cualquier equipo que juegue a nivel internacional me gusta que gane. Cuando no hay goleadores o asistidores se nota inmediatamente. El partido no se gana en el mediocampo, se ganan en las áreas, haces un gol y se terminó el partido. Zampedri va a hacer mucha falta. Católica es el mejor equipo de los últimos tres años, faltó un nueve y no fueron a buscar a un tronco de afuera de 40 años, sino que ponen a un chico de 19-20 años. Valencia es muy bueno”.

Finalmente, Caszely confesó qué le recomendaría a Diego Valencia para enfrentar este partido contra el cuadro argentino.”Que vea los videos de delanteros centros paraguayos porque ellos saltan hacia adelante no hacia arriba, eso es una cosa muy importante, es un chico que tiene buen porte, poco peso, le diría que trate de pensar un segundo antes, porque los defensas que vienen ahora son bastante duros. Lo único que le recomiendo es que se olvide del entorno y juegue como en el barrio, que lleve el barrio a la cancha, porque sino entras demasiado presionado, demasiado duro, cuando la quieres devolver una pared, empezar a picar, le va a costar un poquito más”, sentenció.