Rafael Dudamel: “Con la suspensión del clásico universitario ganamos ambos equipos”

Esta jornada, la Conmebol oficializó la programación de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, donde están aún en carrera Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Debido a las fechas anunciadas, se tuvo que suspender el clásico universitario que estaba programado para este domingo.

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, comentó esta decisión. “Con la suspensión ganamos ambos. Ellos van a poder llegar más descansados a la competencia internacional y nosotros tendremos más días para preparar el partido del miércoles contra Audax Italiano. Creo que quien más gana es Chile. Hay que apuntar a que la UC siga siendo un digno representante de nuestro fútbol”.

Además, el DT fue enfático en señalar que ahora se enfocarían en preparar el próximo partido. “No gano nada molestándome. No se modificaría nada. Perdería el tiempo. No va a pasar que se juegue el clásico si me molesto. Hay circunstancias que se escapan de nuestras manos. A nosotros nos corresponde sentarnos, volver a planificar las cargas para llegar bien al partido siguiente, que es el de Audax Italiano”, comenzó diciendo.

“Cambia toda la perspectiva, sí, pero ahora tenemos que vaciar toda la información del partido contra la Católica y empezar a preparar el partido del miércoles. No tengo tiempo para perder enojándome por decisiones que no pasan por mis manos“, afirmó.

El técnico azul comentó la decisión de Walter Montillo de retirarse del fútbol. “La parte contractual de Montillo que ya se había iniciado y se prolongó y nos tocó en nuestro ciclo. Cuando uno habla de evaluar no habla de decir si el futbolista es bueno o no, sino de conocer, de planificar y de proyectar. Lo más importante es el profesionalismo con que se ha enfrentado. Todos han hablado y han sido muy transparentes en sus sentimientos”.

Finalmente, Dudamel explicó cuál fue la conversación que tuvo con la “ardilla”. “He conversado con la dirigencia, nadie desconoce la capacidad y la experiencia de Walter y lo que significa para la historia del club. Desde allí mi mensaje fue muy claro: Yo feliz de tener a Montillo en el plantel, no hemos podido disfrutar de Walter de frescura física. Mi principal mensaje para Walter con total franqueza es que la presencia de un futbolista no le puede condicionar las decisiones, porque debo pensar en el colectivo. Siempre va a tener nuestro respeto y nuestra consideración”, sentenció.