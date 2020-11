Jorge Fossati y el duelo ante la UC: “Sabemos que nos tocó otro rival difícil”

Este jueves desde las 19:15 horas, en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, la Universidad Católica visitará a River Plate de Uruguay por el partido de ida de los octavos de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En ello, el entrenador del cuadro uruguayo, Jorge Fossati, adelantó el duelo ante la UC y aseveró que “son un gran club, es un grande de Chile y de la región (Sudamérica), por historia y por presente. Sabemos que nos tocó otro rival difícil (eliminaron en la previa al Atlético Nacional de Colombia), tiene un poco más de lógica esta vez porque en la fase anterior nos tocó uno de los rivales que no queríamos”, partió comentando en conversación con ADN Deportes.

“En este caso es más lógico porque se dice que a medida que vas pasando etapas los rivales son más complicados, pero como tú lo pasaste, es porque tuviste méritos. Nos da esperanza y confianza para enfrentar a un grande del fútbol chileno y de la región como lo es la UC“, complementó Fossati.

Respecto a su paso por el conjunto “charrúa”, Fossati aseveró que “lo que hemos tratado de hacer es tener una base que la mayoría ya estaba en club. Cuando asumimos estábamos en un situación compleja y había que poner la cara, hacer frente a la dificultades y gracias a Dios nos fue muy bien. Sabíamos que el potencial estaba en el plantel”, dijo.

Sobre la discusión acerca de la implementación del VAR, Fossati sostuvo que “si no se toman medidas en caso de que hayan situaciones claras y si una terna arbitral cometió errores groseros, no puede quedar solo en una anécdota. A los pocos días están arbitrando internacionalmente, los mismos jueces y resulta que nosotros, los que estamos de un lado o del lado perjudicado, ¿Quién nos devuelve los puntos?“, cuestionó el exportero de Green Cross de Temuco.

Al cierre, tuvo palabras para lo sucedido entre Uruguay y Chile por las Clasificatorias, a propósito del mismo VAR: “quedó en el terreno de lo polémico, porque ni una ni otra son totalmente claras (las sanciones). Me parece que en este tema en especial yo soy de los que no me gusta ganar con cosas que no sean deportivas, ni mucho menos que me ganen en la misma forma. Se supone que esto tendría que ser para que terminen las polémicas, pero los hechos demuestran que no son así, creo que ayuda, pero ayuda para cosas groseras“, cerró el entrenador.