Eros Pérez con todo en contra de Ariel Holan: “El entrenador que estabilizó a la Católica se llama Beñat San José”

En un nuevo capítulo de “Grítalo América” por ADN, el web show deportivo de Alberto Jesús López, conversó con el exjugador de Universidad Católica, Eros Pérez.

El exdefensor “Cruzado” cargó con todo en contra de Ariel Holan, manifestando que su juego es muy predecible, y aseguró que el buen momento que arrastra la UC es gracias a Beñat San José.

“No me parece el trabajo de Holan porque es predecible. No le gusta jugar con un volante creativo, porque (Diego) Buonanotte ha demostrado durante cuatro o cinco partidos de que debe ser el titular. Pero Holan derechamente cree o no le gusta jugar con un volante creativo porque cree que es un espacio que se debe ocupar apareciendo y no permaneciendo”, señaló

“No me gusta como juega Católica, porque, como te lo dije en un principio, es predecible. Ataca igual como atacaba Quinteros, porque es predecible. Mira a Colo-Colo, que ganó igual, pero arrastrándose. Igual que la UC el otro día”, indicó el exzaguero.

“Universidad Católica está arriba (en la tabla) porque el vuelo le alcanza con lo que se hizo antes. El entrenador que estabilizó a la Católica se llama Beñat San José. La UC había quedado destruida, saturada, venía muy mal desde la época de Mario Salas. San José llegó a estabilizar, organizar defensivamente y atacar de una manera determinada, algo que dio réditos, le dio continuidad a ese trabajo. El problema es que Quinteros y Holan pretenden hacer exactamente lo mismo, y ya se sabe cómo juega la Católica”, aseveró.

Pérez también comentó la posibilidad de que Ariel Holan llegué a la Roja, afirmando que “yo me querría morir. De verdad, acá creemos demasiado que los técnicos extranjeros son la solución. Te aseguro que Ronald Fuentes, si llegara a la selección, le sacaría rendimiento a la selección. Pero existen entrenadores que no les gusta dirigir en selecciones, porque compiten esporádicamente”.

“Rueda, por su parte, nunca me convenció, es alguien que no ha dejado nada, absolutamente nada, sólo ha dejado sueño y desidia. Chile no es un equipo que proponga, que se entregue en la ofensiva ni en la defensiva, no es nada de nada. Y Holan no me gustaría para nada, porque es predecible”, reiteró.

Finalmente, el exdefensor responsabilizó a Reinaldo Rueda por el actual momento de la selección chilena, declarando que con los años que lleva en el banco, no sería prematuro echar al técnico cafetalero.

