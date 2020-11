Presidente de Cobreloa dio ultimátum a Colo-Colo por Ignacio Jara: Tienen hasta las 20:00 horas para pronunciarse

Colo-Colo sigue buscando refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los ojos de los “albos” están puestos en el atacante Ignacio Jara, perteneciente a Cobreloa.

El presidente loíno, Walter Aguilera, aseguró que el jugador cada vez está más lejos de Macul, y acusó al representante del futbolista de manipularlo. “Yo creo que estamos muy lejos y veo difícil que se cierre. Cambiaron las condiciones. No sé si están en desacuerdo, pero no nos han respondido, y nosotros tenemos que cuidar los intereses del club, y hoy día tenemos dos ofertas mucho mejores que la de Colo-Colo“, señaló.

“El problema es que aquí se manipula al jugador por parte del representante, espero que del club (Colo-Colo) no, para que no acepte las ofertas que nosotros tenemos, y que son mucho mejores que la que propuso Colo-Colo”, explicó el dirigente.

Además, Aguilera le dio un ultimátum a los “albos”, asegurando que tienen hasta las 20:00 horas para pronunciarse con una oferta. “Si hoy día antes de las 20:00 horas Colo-Colo no se pronuncia, el jugador tiene que estar acá el día viernes, al menos esa es la instrucción que yo di a la comisión de fútbol”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Cobreloa no descartó demandar al jugador si no acepta la oferta que más satisfaga al cuadro loíno. “Estamos hablando con nuestro abogado para ver de qué forma, si es que no podemos tomar la mejor opción de la institución, podemos demandar al jugador“, aseveró.

“No puede ser que él manipule la situación. Está bien que el quiera jugar en Colo-Colo, pero él tiene todavía 8 meses de contrato con nosotros, acá también tienen algo que decir los clubes. Como lo dije recién, espero que Colo-Colo no tenga nada que ver en esta situación”, sentenció.