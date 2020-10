Universidad de Chile decidió viajar 12 horas en bus para enfrentar a la Universidad de Concepción en el Ester Roa

Universidad de Chile intentará dejar atrás los últimos malos resultados que ha obtenido en el Campeonato Nacional visitando a la Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Para aquel duelo, los laicos ya definieron la logística y, a diferencia de lo que hicieron con los viajes a Iquique y Antofagasta, en esta ocasión decidieron irse en bus, por lo que tendrán un largo trayecto para medirse ente el Campanil.

La U saldrá desde el Centro Deportivo Azul el miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas, en un viaje que durará 499 kilómetros.

La razón que tuvieron según explicaron desde Azul Azul, no se trata de ahorro, si no que prefieren evitar un viaje comercial considerando que en el Bío Bío recién están en fase 2 respecto a la pandemia por coronavirus, y no quieren contagios dentro del plantel.

En total serán seis horas de ida y seis de vuelta, completando un total de 12 dentro del bus.

El partido se disputará este jueves 29 a las 16:00 horas.