La futbolista de Colo-Colo, Valentina Díaz, que se quedó de vocal de mesa: “Quiero que haya un futuro mejor en Chile”

La futbolista de Colo-Colo, Valentía Díaz, fue a votar por primera vez, pero tuvo que quedarse como vocal de mesa en el colegio Juan Bautista Pastene en Peñalolén.

La lateral conversó con “Los Tenores” y contó cómo fue esta experiencia. “Yo iba a ir temprano, porque después iba a pasar a la feria y almorzar con mi abuela, pero al llegar allá había una fila en mi mesa y me preguntan si podía ser vocal porque la mesa no estaba todavía constituida y nadie quería ser vocal. Yo dije bueno, para que al final votara la gente porque se podía cerrar la mesa y eran muchos votos perdidos. Dije altiro que sí, avisé a mi abuela que no iba a poder almorzar con ella que me perdonara”.

La “pantera” afirmó que no tomó la decisión de ayudar para ser destacada. “Yo no quería ser ejemplo de nadie, solo cumplí con el deber para que la gente pudiera votar, porque se vio que estaban todos motivados por ir a votar, eso no siempre se ve, así que acepté altiro”.

Además, Díaz comentó cómo fue ser vocal de mesa. “Es bastante largo, me fui como un cuarto para las once de la noche del local. Recién a las ocho se puede cerrar la mesa, antes no, hay que contar firmas, hay que contar los votos, entregarlos después pero todo sellado y corroborar que estén bien los datos”.

La jugadora de Colo-Colo explicó qué significa para ella que haya ganado el Apruebo. “Espero que mejor, porque yo me pongo a pensar del futuro de mi abuela, porque no llega a fin de mes y me imagino a mis primos en unos años cómo van a ser cuando sean grandes, también en mí que soy joven. Quiero que haya un futuro mejor en Chile. Era la primera vez que podía votar, me quedé de vocal, pero era emocionante porque el pueblo consiguió esta elección. Yo aprobé el cambio del país y que las cosas las eligiera el pueblo”.

Además, la futbolista afirmó que está ansiosa porque comience el campeonato de transición femenino. “Esta semana están programados todos los partidos para el torneo de transición, la mayoría hace un mes y medio que han estado entrenando. Antes de eso nos mandaban planes, nos juntábamos por zoom, siempre estuvieron presentes los profes. Me pican los pies, porque no juego hace más de un año del 15 de octubre del año pasado“.

Finalmente, la mundialista confesó que durante la pandemia no ha sido considerada en la convocatoria de la Selección Chilena Femenina. “Tengo entendido que es el otro año, la Selección se está preparando bien, hace rato volvieron a entrenar. Aún no, espero que me llamen más adelante, sino le desearé lo mejor a mi selección“, sentenció.

Este fin de semana, las albas debutarán de visita ante Universidad de Concepción en el Campeonato Femenino de Transición 2020.