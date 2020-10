Sebastián Soto: “Todavía estoy en un 50/50 entre defender a Chile o Estados Unidos”

Hace mucho tiempo el jugador con ascendencia chilena, Sebastián Soto, es seguido por Reinaldo Rueda para que defienda a la Roja, aunque el delantero de 21 años que actualmente juega en el Telstar Velsen de Holanda, aún no lo tiene claro.

Al respecto, indicó en declaraciones con el medio NH Sport que “he hablado con mi familia y los entrenadores, pero en última instancia tengo que tomar la decisión yo mismo por lo que significa esa decisión. Eso está cerca, creo que decidiré los próximos días o semanas“.

Tras ello, añadió: “Cuando me llamen a una convocatoria de Estados Unidos o Chile, tendré que decidir. Francamente, todavía estoy en un 50/50 entre los dos. No le he dicho a mi familia todavía, pero estarán orgullosos de la decisión que tome”.

Finalmente, Soto reconoció que ha tenido un gran acercamiento con el DT del combinado criollo.

“Todavía no tengo mi pasaporte chileno y sigo trabajando en él. Tengo mucho contacto con el seleccionador nacional. Rueda es una gran persona“, cerró.